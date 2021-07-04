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10:14 04.07.2021

Зеленский примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМС ВСУ в Одесской области

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Зеленский примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМС ВСУ в Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Одесскую область, где примет участие в мероприятиях по случаю Дня военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область. В Одесской области глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Теги: #торжества #зеленский #украина #вмс_всу
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