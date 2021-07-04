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09:13 04.07.2021

Российские наемники с начала суток трижды обстреляли позиции украинских военных

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Российские наемники с начала суток трижды обстреляли позиции украинских военных

С начала суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины в районе проведения операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 4 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет", - сообщается на странице Объединенных сил в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Так, вблизи Водяного на Приазовье наемники дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. У Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки, 3 июля, в районе проведения ООС зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников. В частности, у н.п. Невельское они трижды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра. В районе н.п.Чермалык враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Опытного противник обстреливал украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов. Вблизи Золотого-4 наемники трижды применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. В районе Новотошковского враг осуществлял обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Светлодарска враг вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку от н.п. Пески обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного на Приазовье враг открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. В направлении н.п. Екатериновка враг применял станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Авдеевки противник вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Теги: #оос #сводка #украина
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