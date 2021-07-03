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23:57 03.07.2021

Зеленский об украинской сборной: "Вы доказали, что умеете драться наравне с лучшими"

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Зеленский об украинской сборной: "Вы доказали, что умеете драться наравне с лучшими"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сборную Украины по футболу за игру против Англии.

"Ребята, вы доказали, что умеете драться наравне с лучшими, что у вас есть стальной характер, умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот чемпионат и уверен, что дальше - только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев! Слава Украине!", - написал Зеленский в микроблоге ТВиттер.

Ранее сообщалось, что сборная Англии по футболу в субботу вечером победила команду Украины со счетом 4:0 в матче 1/4 финала чемпионата Европы.

Теги: #зеленский #поздравление #украина #футбол
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Интерфакс-Украина
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