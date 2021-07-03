Фонд Порошенко передаст для военнослужащих 72-й бригады "Черные запорожцы" комплект оптической разведки

Фонд пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко передаст комплект для оптической разведки на нужды военнослужащих 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев", сообщила пресс-служба политсилы.

"Я в понедельник поеду в Нью-Йорк. Потому полоса обороны десятый бригады - это Зайцево, Шумы, Нью-Йорк. В 10-е бригаду, куда мы передаем бригадный комплект наблюдения, закрывая нашу работу, которая стоит 765 тыс грн. А еще сетку покупаем, генераторы, всего будет около миллиона. Половину как всегда дает наш с Мариной фонд, а половину - вы. 3 тыс украинцев, которые приняли участие с "Справой громад" для того, чтобы это стало возможным - это круто. Вместе мы делаем очень полезное дело", - цитирует пресс-служба слова Порошенко.

Также он поблагодарил за поддержку благотворительный проект компании "Розетка".

"Хочу поблагодарить "Розетку" с Чечеткиным, потому что он нам дает фантастические скидки для того, чтобы мы генераторы, которые называются "Розетка", тоже привезли на фронт нашим воинам. И этим мы будем заниматься постоянно", - отметил Порошенко.