События

20:06 03.07.2021

Более трети украинцев верят в победу Украины в чемпионате Евро-2020

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Более трети украинцев верят в победу Украины в чемпионате Евро-2020

Более трети респондентов верят в то, что чемпионом Европы на Евро-2020 станет Украина, в основном так считают женщины и молодежь, сообщила пресс-служба Социологической группы "Рейтинг".

"36% верят в то, что Чемпионом Европы станет Украина. 18% убеждены, что это будет Англия, 15% - Италия, 10% - Испания, 7% - Бельгия, 2% - Дания, по 1% - Швейцария и Чехия. Интересно, что в победу национальной сборной больше верят молодежь и женщины", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно результатам опроса, 45% опрошенных считают себя футбольными болельщиками, 54% - не считают. Больше тех, кто считает себя фаном футбола, среди жителей запада, старшего поколения и мужчин.

При этом 54% смотрят матчи Евро-2020 (14% - все игры, 40% - отдельные). 46% - не смотрят вообще. Больше тех, кто активно следит за ходом чемпионата, среди жителей Запада, старшего поколения и мужчин. Среди футбольных болельщиков абсолютное большинство просматривают матчи Евро-2020 (треть - все, две трети - отдельные).

Теги: #евро2020 #украина #рейтинг #чемпионат
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