"Я более чем уверен, что "несправедливость-2012" должна быть исправлена" – глава Минкультуры о матче Украина-Англия

Министр культуры Александр Ткаченко выразил убеждение, что украинская сборная по футболу заслуживает победы в матче чемпионата Евро-2020.

"Сегодня 2021-й. За 9 лет ситуация изменилась. Мы снова играем в чемпионате Европы, но уже в четвертьфинале. И опять со сборной Англии. Я более чем уверен, что "несправедливость-2012" должна быть исправлена. Мы тогда заслуживали как минимум на ничью. А сегодня, убежден, что вместе с нашей сборной и болельщиками заслуживаем победу", - написал Ткаченко в своем телеграм-канале в субботу.

Он подчеркнул, что не засчитанный гол Марка Девича в матче, который состоялся между сборными Украины и Англии в 2012 году был несправедливым.

"И когда Марко Девич забил гол, который не засчитали, мы с двумя украинцами, что вместе смотрели матч, обратились к английским болельщиков: "Ну вы же видели гол, чего вы молчите?". Но они - стыдливо отводили глаза и кивали на арбитра", - написал глава Минкультуры.