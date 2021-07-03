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18:04 03.07.2021

Российские наемники на Донбассе с начала суток 8 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе с начала суток 8 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 3 июля, 8 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Возле населенного пункта Невельское боевики трижды открывали огонь из минометов калибра 120 мм. В районе Чермалыка велся огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Под Опытным наемники применили противотанковые ракетные комплексы.

В районе Золотого-4 позиции подразделений ОС были трижды обстреляны с применением станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь среди личного состава ОС нет.

Украинские подразделения открывали огонь в ответ.

 

Теги: #всу #оос #обстрелы
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