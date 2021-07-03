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17:33 03.07.2021

Количество задержаний оружия на границе с Беларусью снизилась – Госпогранслужба Украины

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Количество задержаний оружия на границе с Беларусью снизилась – Госпогранслужба Украины

Украинские пограничники отмечают снижение количества оружия, задержанного на границе с Беларусью с начала года, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"С начала года на украинско-белорусской границе военнослужащие Госпогранслужбы прекратили попытки незаконного перемещения через границу 27 единиц оружия, из которых 12 единиц охотничьего, 13 - холодного и по одной - газового и пневматического. Стоит заметить, что за аналогичный период прошлого года на украинско-белорусской границе задержали на 6 единиц оружия больше", - указывается в сообщении.

Отмечается, что по имеющимся у Госпогранслужбы Украины данным, соответствующие показатели белорусской стороны на смежном участке границы еще ниже. Согласно данным, предоставленным белорусской стороной, за 5 месяцев 2021 года в целом на въезд и выезд они задержали на границе с Украиной только 4 единицы оружия и 10 боеприпасов, все в пунктах пропуска. А при обработке совместных отчетов по итогам 2020 года пограничники Беларуси отмечали уменьшение в отчетном периоде в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с Украиной.

"Поэтому все заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины - безосновательны. Наоборот, с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке", - подчеркивают в Госпогранслужбе.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко, которого США, ЕС не признают законно избранным, поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной в связи с тем, что "огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь".

В Министерстве иностранных дел Украины в свою очередь сообщили, что украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси

Теги: #госпогранслужба #оружие #беларусь
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