События

15:31 03.07.2021

Хакеры парализовали работу крупной сетей супермаркетов Швеции

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Хакеры парализовали работу крупной сетей супермаркетов Швеции

Одна из крупнейших сетей супермаркетов в Швеции Coop Sweden подверглась хакерской атаке и была вынуждена приостановить обслуживание в 800 магазинах, сообщили в субботу западные СМИ.

"Один из наших субподрядчиков подвергся атаке, и поэтому наши кассы больше не работают", - говорится в заявлении Coop Sweden.

Атака произошла в пятницу вечером.

"Мы сожалеем о сложившейся ситуации и сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно скорее открыться", - добавили в компании.

Coop Sweden не уточнила, как именно хакером удалось завладеть доступом к кассам.

СМИ отмечают, что атака произошла на фоне роста по всему миру хакерских атак с применением вирусов-вымогателей.

Теги: #швеция #супермаркеты #хакеры
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