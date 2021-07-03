В результате ДТП в Польше пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний – МИД Украины

В Польше возле г. Тарнув произошло ДТП, в результате которого пострадали граждане Украины, сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Пострадали четверо украинцев, в т.ч. несовершеннолетний. Они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм. Консул на месте происшествия для оказания гражданам консульской помощи, взаимодействия с правоохранительными органами и больницей", - написал Николенко в соцсети Twitter в субботу.

Генеральный консул в Кракове Вячеслав Войнаровский после посещения реанимационного отделения детской больницы, где находится пострадавший украинский ребенок, сообщил в эфире канала "Украина 24", что его состояние крайне тяжелое. У него повреждены голова и селезенка. Ожидается консилиум относительно оказания помощи. Его родители также пострадали и госпитализированы в другую клинику.

По словам дипломата, официальная информация, из какого региона Украины они приехали и с какой целью, будет предоставлена полиции Польши, однако в консульстве этой информацией располагают.