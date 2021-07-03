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13:00 03.07.2021

Теплая погода с дождями сохранится в Украине, местами град и шквалы

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Теплая погода с дождями сохранится в Украине, местами град и шквалы

В ближайшие сутки в Украине сохранится тёплая, местами с дождями и ветром погода, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в западных, восточных и юго-восточных областях, днём в Украине кратковременные дожди, грозы; ночью в Карпатском регионе, днём в большинстве южных и центральных областей местами значительные дожди.

Ветер северо-западный, в северо-восточных областях северо-восточный, 7-12 м/с; днём в большинстве южных и центральных областей местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19°; днём в западных областях 20-25°, на остальной территории 24-29°, на востоке до 32°.

В Киеве в воскресенье ночью без осадков, днём кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 16-18°, днём 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 04 июля самая высокая температура воздуха днём была 34,4° в 1938г., самая низкая ночью 8,8° в 1892г.

В понедельник, 5 июля, в Украине кратковременные дожди, грозы, днём в центральных областях в отдельных районах значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с, лишь в западных областях ночью без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20°, днём 24-29°.

В Киеве в воскресенье кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 17-19°, днём 26-28°.

3 июля на 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях 20-28°, в Днепре в пределах Киева 25°

Теги: #погода #укргидрометцентр
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