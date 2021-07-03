Госпогранслужба Украины задержала трех граждан Индии, которые пытались незаконно пробраться в Словакию

Пограничники Чопского отряда, отделения "Оноковцы", задержали трех граждан Индии, которые ночью пытались незаконно пересечь границу со Словакией, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Ночью пограничный наряд отделения "Оноковцы" зафиксировал срабатывание сигнализационного комплекса. Военнослужащие сразу выяснилось к указанному месту. Вскоре правоохранители заметили трех неизвестных нарушителей, которые преодолели заградительный забор и двигались в сторону границы со Словакией. Сначала пограничники остановили двух мужчин, а третий нарушитель на требования пограничников не реагировал, его удалось задержать только после предупредительных выстрелов", - указывается в сообщении.

Нарушители не имели при себе никаких документов и представились гражданами Индии возрастом в 22, 23 и 31 год.

Граждан доставили в пограничное подразделение для установления личностей и привлечения к административной ответственности по ч.2 ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КУоАП. Кроме того, на одного из правонарушителей, который не выполнял требования пограничного наряда, составили протокол об административном правонарушении по ст. 185-10 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) КУоАП.

Судьбу иностранцев будет решать суд.