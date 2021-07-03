События

11:45 03.07.2021

Госпогранслужба Украины задержала трех граждан Индии, которые пытались незаконно пробраться в Словакию

1 мин читать
Госпогранслужба Украины задержала трех граждан Индии, которые пытались незаконно пробраться в Словакию

Пограничники Чопского отряда, отделения "Оноковцы", задержали трех граждан Индии, которые ночью пытались незаконно пересечь границу со Словакией, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Ночью пограничный наряд отделения "Оноковцы" зафиксировал срабатывание сигнализационного комплекса. Военнослужащие сразу выяснилось к указанному месту. Вскоре правоохранители заметили трех неизвестных нарушителей, которые преодолели заградительный забор и двигались в сторону границы со Словакией. Сначала пограничники остановили двух мужчин, а третий нарушитель на требования пограничников не реагировал, его удалось задержать только после предупредительных выстрелов", - указывается в сообщении.

Нарушители не имели при себе никаких документов и представились гражданами Индии возрастом в 22, 23 и 31 год.

Граждан доставили в пограничное подразделение для установления личностей и привлечения к административной ответственности по ч.2 ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КУоАП. Кроме того, на одного из правонарушителей, который не выполнял требования пограничного наряда, составили протокол об административном правонарушении по ст. 185-10 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) КУоАП.

Судьбу иностранцев будет решать суд.

Теги: #госпогранслужба #иностранцы #нелегалы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:55 03.07.2021
Гражданин Турции пытался нелегально ввезти в Украину бриллианты и золотые изделия на 4,5 млн.грн - Госпогранслужба

Гражданин Турции пытался нелегально ввезти в Украину бриллианты и золотые изделия на 4,5 млн.грн - Госпогранслужба

11:06 03.07.2021
Рыболовецкое судно буксируется украинским катером морской охраны, экипаж не пострадал - погранслужба

Рыболовецкое судно буксируется украинским катером морской охраны, экипаж не пострадал - погранслужба

15:53 25.06.2021
До конца года Госпогранслужба получит новый патрульный корабль FPB98 – Аваков

До конца года Госпогранслужба получит новый патрульный корабль FPB98 – Аваков

13:43 24.06.2021
Представитель ООН по делам беженцев посетила КПВВ в Луганской области

Представитель ООН по делам беженцев посетила КПВВ в Луганской области

04:44 20.06.2021
Донецкие пограничники изъяли 185 тыс. пачек и 25 тыс. сигарет без марок акцизного налога, сумма которых 9,7 млн грн

Донецкие пограничники изъяли 185 тыс. пачек и 25 тыс. сигарет без марок акцизного налога, сумма которых 9,7 млн грн

17:28 17.06.2021
Украина изменила требования относительно пересечения границы во время карантина

Украина изменила требования относительно пересечения границы во время карантина

11:44 15.06.2021
Украина отказывает во въезде гражданам, у которых в паспорте вакцинации указан "Спутник V"

Украина отказывает во въезде гражданам, у которых в паспорте вакцинации указан "Спутник V"

13:16 14.06.2021
Гостуризма планирует в августе-сентябре запустить на границе опрос иностранных туристов

Гостуризма планирует в августе-сентябре запустить на границе опрос иностранных туристов

14:17 10.06.2021
Разумков не видит угрозы государственному языку в законопроекте, разрешающем гражданам других государств получать образование на иностранном языке

Разумков не видит угрозы государственному языку в законопроекте, разрешающем гражданам других государств получать образование на иностранном языке

12:40 07.06.2021
Продажу земли иностранцам легче разрешить через парламент, а не через референдум - мнение

Продажу земли иностранцам легче разрешить через парламент, а не через референдум - мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Корабли РФ проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна – ГУР Минобороны Украины

Рыболовецкое судно буксируется украинским катером морской охраны, экипаж не пострадал - погранслужба

В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1072 человека, 36 летальных случаев – Минздрав

ЧФ РФ сообщил о проведении учебно-боевых полетов над Черным морем

Минздрав сообщил о смерти мужчины в Винницкой области после вакцинации Pfizer

ПОСЛЕДНЕЕ

Теплая погода с дождями сохранится в Украине, местами град и шквалы

Таран поручил рассмотреть возможность закупки образцов экспериментальных моделей обуви для женщин-военнослужащих специально для парада в честь Дня Независимости

Из-за пожара в ночном клубе во Львове эвакуировали 300 человек, никто не пострадал – ГСЧС

Во Львовской области от удара молнии погиб подросток

Корабли РФ проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна – ГУР Минобороны Украины

В Японии после оползня пропали без вести порядка 20 человек

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 94,5 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1072 человека, 36 летальных случаев – Минздрав

Российские наемники с начала суток трижды обстреляли позиции украинских военных в районе Невельского – штаб ООС

В Украине из-за непогоды обесточены 93 населенных пункта – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА