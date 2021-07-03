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11:22 03.07.2021

Таран поручил рассмотреть возможность закупки образцов экспериментальных моделей обуви для женщин-военнослужащих специально для парада в честь Дня Независимости

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Таран поручил рассмотреть возможность закупки образцов экспериментальных моделей обуви для женщин-военнослужащих специально для парада в честь Дня Независимости

Министр обороны Украины Андрей Таран по итогам встречи с курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которые примут участие в военном параде в день 30-й годовщины Независимости Украины, поручил рассмотреть возможность закупки экспериментальных моделей обуви.

"Выслушав предложения курсанток, которые активно участвовали в беседе, министр обороны Украины дал поручение профильному заместителю рассмотреть возможность закупки необходимого количества образцов экспериментальных моделей обуви специально для юбилейного парада. Новая, усовершенствованная обувь должна быть лучше, эргономичнее и изготовлена в кратчайшие сроки, отметил министр. В случае положительного опыта использования этой партии, будет проработан вопрос закупки такой модели для всего личного состава военнослужащих-женщин", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Таран отметил, что руководство Минобороны сейчас практически с нуля организует надлежащее вещевое обеспечение именно военнослужащих-женщин: в первую очередь бельем, поскольку подобная практика до сих пор вообще отсутствовала, а также формой и обувью, которая соответствовала бы эргономическим характеристикам и удовлетворяла эстетические вкусы военнослужащих.

Как сообщалось, накануне в Министерстве обороны Украины проинформировали, что на параде ко Дню независимости на Крещатике в Киеве курсантки будут маршировать в обуви на каблуках. Это решение вызвало критику со стороны пользователей соцсетей и оппозиционных политиков.

Позже народные депутаты призвали министра обороны Андрея Тарана провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать в обуви на каблуках во время парада ко Дню Независимости на Крещатике и попросить за это прощения у женщин-военнослужащих.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что стоимость хромовых женских туфель, закупленных Министерством обороны Украины для женщин военнослужащих, составляет 649,8 грн с учетом налога на добавленную стоимость, а всего ведомством было закуплено 5 тысяч пар такой обуви.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр социальной политики Украины Марина Лазебная и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина также выразили возмущение этим решением, отметив, что "прусский" шаг на параде в такой обуви - это намеренное нанесение вреда здоровью женщин-солдат.

Таран на встрече с курсантками выдвинул предложение использовать для парада полевую форму, которая включает в себя берцы, однако главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что по итогам проведенного среди участниц парада опроса 99% курсанток поддерживают решение использовать парадную форму.

Теги: #всу #минобороны #таран #обмундирование
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