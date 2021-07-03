События

11:09 03.07.2021

Корабли РФ проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна – ГУР Минобороны Украины

1 мин читать
Корабли РФ проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна – ГУР Минобороны Украины

Корабли Российской Федерации игнорировали сигнал SOS украинского рыболовецкого судна "ОД-2592", которое подало в субботу сигнал бедствия в Черном море, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовном судну "ОД-2592", что ночью 3 июля претерпело аварию в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендровской косы, является очередным информационным мероприятием России", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В министерстве отмечают, что распространение информации о готовности российских кораблей оказать помощь украинскому судну происходило в то время, когда судно уже буксировалось кораблем морской охраны Государственной пограничной службы Украины к порту приписки в Очаков.

"При этом, названные в российских информационный вбросах ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала SOS", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, украинская фелюга с четырьмя рыбаками на борту подала сигнал бедствия из-за отказа двигателя. В Росморречфлоте заявили, что ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, находившийся ближе всего к месту аварии, принял сигнал и был направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского судна.

Теги: #черное_море #судно #минобороны #sos
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:06 03.07.2021
Рыболовецкое судно буксируется украинским катером морской охраны, экипаж не пострадал - погранслужба

Рыболовецкое судно буксируется украинским катером морской охраны, экипаж не пострадал - погранслужба

05:44 03.07.2021
ЧФ РФ сообщил о проведении учебно-боевых полетов над Черным морем

ЧФ РФ сообщил о проведении учебно-боевых полетов над Черным морем

19:58 02.07.2021
Таран и Хомчак обсудили с курсантками Военного института выбор формы для участия в параде ко Дню Независимости

Таран и Хомчак обсудили с курсантками Военного института выбор формы для участия в параде ко Дню Независимости

19:29 02.07.2021
Стефанишина, Лазебная и Лапутина выступили против решения Минобороны вывести женщин-военнослужащих на парад в обуви на каблуках

Стефанишина, Лазебная и Лапутина выступили против решения Минобороны вывести женщин-военнослужащих на парад в обуви на каблуках

18:55 02.07.2021
Использование Росгвардии для блокирования доступа в Керченский пролив и Азовское море нарушает права Украины как прибрежного государства – МИД Украины

Использование Росгвардии для блокирования доступа в Керченский пролив и Азовское море нарушает права Украины как прибрежного государства – МИД Украины

17:51 02.07.2021
В Минобороны назвали стоимость закупленной женской обуви: 650 грн за пару

В Минобороны назвали стоимость закупленной женской обуви: 650 грн за пару

13:15 02.07.2021
ГБР сообщило о подозрении чиновникам "Кузни на Рыбальском" и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества

ГБР сообщило о подозрении чиновникам "Кузни на Рыбальском" и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества

10:50 02.07.2021
В Раде призвали министра обороны провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать на каблуках во время парада ко Дню Независимости

В Раде призвали министра обороны провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать на каблуках во время парада ко Дню Независимости

11:57 30.06.2021
Гособоронзаказ на 2021 год выполнен на 68% - замминистра обороны Украины

Гособоронзаказ на 2021 год выполнен на 68% - замминистра обороны Украины

18:28 28.06.2021
Военные РФ отслеживают действия военных кораблей НАТО и других стран, участвующих в учении Sea Breeze в Черном море

Военные РФ отслеживают действия военных кораблей НАТО и других стран, участвующих в учении Sea Breeze в Черном море

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рыболовецкое судно буксируется украинским катером морской охраны, экипаж не пострадал - погранслужба

В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1072 человека, 36 летальных случаев – Минздрав

ЧФ РФ сообщил о проведении учебно-боевых полетов над Черным морем

Минздрав сообщил о смерти мужчины в Винницкой области после вакцинации Pfizer

Украина пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Из-за пожара в ночном клубе во Львове эвакуировали 300 человек, никто не пострадал – ГСЧС

Во Львовской области от удара молнии погиб подросток

В Японии после оползня пропали без вести порядка 20 человек

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 94,5 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1072 человека, 36 летальных случаев – Минздрав

Российские наемники с начала суток трижды обстреляли позиции украинских военных в районе Невельского – штаб ООС

В Украине из-за непогоды обесточены 93 населенных пункта – ГСЧС

В Киеве продлят работу метрополитена в ночь на воскресенье в связи матчем Украина-Англия

В Ровно задержан организатор наркогруппировки, которая сбывала кокаин из Латинской Америки

В Киеве бумажные билеты для проезда в общественном транспорте окончательно выйдут из обращения 14 июля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА