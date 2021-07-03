События

05:44 03.07.2021

ЧФ РФ сообщил о проведении учебно-боевых полетов над Черным морем

2 мин читать
ЧФ РФ сообщил о проведении учебно-боевых полетов над Черным морем

Российские военные провели учения авиации по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника над Черным морем, сообщается на сайте ЧФ РФ.

"От Морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27", - отмечается в сообщении..

Там заявили, что всего учебные задачи выполняли более 10 самолётов.

"Перед началом совместных полётов самолётов ЧФ и ЮВО (Южного военного округа - ИФ) экипаж самолёта-амфибии Бе-12 из состава Морской авиации выполнил разведку условных целей в акватории Чёрного моря", - сообщил флот.

Пресс-служба заявила, что летчики отработали выполнение простых и сложных полётных заданий со средних и малых высот с учётом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.

"Для уничтожения "противника" в море лётчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей условного противника. Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск",- сообщили российские военные.

Как сообщалось, в акватории Черного моря 28 июня стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze – 2021. Учения Sea Breeze - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины от 1993 года. Организаторами учений выступают Украины и США.

 

Теги: #крым #учения #черное_море
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:09 03.07.2021
Корабли РФ проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна – ГУР Минобороны Украины

Корабли РФ проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна – ГУР Минобороны Украины

11:06 03.07.2021
Рыболовецкое судно буксируется украинским катером морской охраны, экипаж не пострадал - погранслужба

Рыболовецкое судно буксируется украинским катером морской охраны, экипаж не пострадал - погранслужба

18:55 02.07.2021
Использование Росгвардии для блокирования доступа в Керченский пролив и Азовское море нарушает права Украины как прибрежного государства – МИД Украины

Использование Росгвардии для блокирования доступа в Керченский пролив и Азовское море нарушает права Украины как прибрежного государства – МИД Украины

15:02 02.07.2021
В Черном море продолжаются украинско-американские учения "Си-Бриз 2021"

В Черном море продолжаются украинско-американские учения "Си-Бриз 2021"

14:34 02.07.2021
Вместе с отменой СЭЗ "Крым" "Голос" провел норму о блокировании поставок воду в Крым до полной деоккупации - нардеп Железняк

Вместе с отменой СЭЗ "Крым" "Голос" провел норму о блокировании поставок воду в Крым до полной деоккупации - нардеп Железняк

12:52 02.07.2021
Кулеба призывает страны присоединяться к Крымской платформе для защиты их собственных интересов

Кулеба призывает страны присоединяться к Крымской платформе для защиты их собственных интересов

11:57 02.07.2021
Станция киевского метро "Дворец спорта" будет закрыта на вход и выход 4 июля из-за антитеррористических учений

Станция киевского метро "Дворец спорта" будет закрыта на вход и выход 4 июля из-за антитеррористических учений

03:36 02.07.2021
За посещение Крыма пяти россиянам запретили въезд в Украину

За посещение Крыма пяти россиянам запретили въезд в Украину

19:58 01.07.2021
Рада отменила СЭЗ "Крым"

Рада отменила СЭЗ "Крым"

17:05 01.07.2021
Рада определила крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Украины - закон

Рада определила крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Украины - закон

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Корабли РФ проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна – ГУР Минобороны Украины

Рыболовецкое судно буксируется украинским катером морской охраны, экипаж не пострадал - погранслужба

В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1072 человека, 36 летальных случаев – Минздрав

Минздрав сообщил о смерти мужчины в Винницкой области после вакцинации Pfizer

Украина пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Из-за пожара в ночном клубе во Львове эвакуировали 300 человек, никто не пострадал – ГСЧС

Во Львовской области от удара молнии погиб подросток

В Японии после оползня пропали без вести порядка 20 человек

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 94,5 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1072 человека, 36 летальных случаев – Минздрав

Российские наемники с начала суток трижды обстреляли позиции украинских военных в районе Невельского – штаб ООС

В Украине из-за непогоды обесточены 93 населенных пункта – ГСЧС

В Киеве продлят работу метрополитена в ночь на воскресенье в связи матчем Украина-Англия

В Ровно задержан организатор наркогруппировки, которая сбывала кокаин из Латинской Америки

В Киеве бумажные билеты для проезда в общественном транспорте окончательно выйдут из обращения 14 июля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА