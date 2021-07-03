ЧФ РФ сообщил о проведении учебно-боевых полетов над Черным морем

Российские военные провели учения авиации по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника над Черным морем, сообщается на сайте ЧФ РФ.

"От Морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27", - отмечается в сообщении..

Там заявили, что всего учебные задачи выполняли более 10 самолётов.

"Перед началом совместных полётов самолётов ЧФ и ЮВО (Южного военного округа - ИФ) экипаж самолёта-амфибии Бе-12 из состава Морской авиации выполнил разведку условных целей в акватории Чёрного моря", - сообщил флот.

Пресс-служба заявила, что летчики отработали выполнение простых и сложных полётных заданий со средних и малых высот с учётом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.

"Для уничтожения "противника" в море лётчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей условного противника. Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск",- сообщили российские военные.

Как сообщалось, в акватории Черного моря 28 июня стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze – 2021. Учения Sea Breeze - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины от 1993 года. Организаторами учений выступают Украины и США.