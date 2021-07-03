В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 94,5 тыс. человек – Минздрав

В течение прошедших суток, 2 июля, от коронавируса в Украине вакцинировали 94 547 человек, при этом 37 107 чел. получили первую дозу вакцины, 57 440 – вторую, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что в течение суток работали: 559 мобильных бригад, 1 410 пунктов прививки и 26 центра вакцинации.

С начала вакцинации от COVID-19 в Украине ( с 24 февраля 2021 г.) проведено всего 2 862 160 прививок, получили одну дозу - 2038237 человек, две дозы – 823923 человек

Источник: https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19