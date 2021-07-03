Российские наемники с начала суток трижды обстреляли позиции украинских военных в районе Невельского – штаб ООС

С начала суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины в районе проведения операции Объединенных сил (ОС).

"Возле населенного пункта Невельское (Донецкая область) вооруженные формирования РФ трижды обстреляли украинские позиции с минометов 120 калибра", - сообщается на странице Объединенных сил в соцети Фейсбук в субботу.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы, отмечается в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки, 2 июля, на Донбассе зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников.

Противник обстреливал украинские позиции в районе Золотого-4, Авдеевки, населенного пункта Пески, возле Старогнатовки, в районе Светлодарска, вблизи Красногоровки и Каменки.

"Также оккупанты дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".