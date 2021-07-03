В Украине из-за непогоды обесточены 93 населенных пункта – ГСЧС

В Украине в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач обесточены 93 населенных пункта в 6 областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

Так, по состоянию на 7 часов утра 3 июля в Кировоградской и Черкасской областях обесточены по 30 населенных пунктов, в Киевской и Черниговской областях - по 14 н.п, в Житомирской области - 4 и в Запорожской – 1 населенный пункт.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.