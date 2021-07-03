События

05:06 03.07.2021

В Киеве продлят работу метрополитена в ночь на воскресенье в связи матчем Украина-Англия

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В Киеве продлят работу метрополитена в ночь на воскресенье в связи матчем Украина-Англия

В связи с проведением фестиваля футбола и трансляцией матча Чемпионата Европы между сборными Украины и Англии на Спортивной площади работу метро в ночь на 4 июля будет продлена на один час, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Также после окончания игры возможно ограничение (ЗАКРЫТИЕ) на вход для пассажиров станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого", - отмечается в сообщении.

В метрополитене отметили, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Организаторы спортивного праздника приглашают всех желающих присоединиться к просмотру и поддержать сборную Украины. Для болельщиков будет работать зона фудкортов.

Мероприятие начинается в 18:00. В 19:00 на большом экране будут транслировать матч Чехия - Дания. В 22.00 начнется матч Украина-Англия.

 

Теги: #киев #метро #украина #футбол
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