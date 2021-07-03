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02:28 03.07.2021

В Киеве бумажные билеты для проезда в общественном транспорте окончательно выйдут из обращения 14 июля

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В Киеве бумажные билеты для проезда в общественном транспорте окончательно выйдут из обращения 14 июля, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что в течение последнего года КП "Киевпастранс" постепенно выводило из оборота разовые бумажные билеты.

Первым на е-билет перешел фуникулер - с 14 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года оборот бумажных билетов прекратили на Троещинский линии скоростного трамвая, 1 ноября - на городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке.

Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля, бумажные билеты окончательно выйдут из обращения 14 июля.

"Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров. Льготные категории населения, как и раньше, продолжат пользоваться своими льготами", - отмечается в сообщении.

Также на наземном транспорте вводится усиленный контроль. Штраф за неоплаченный проезд составляет 160 грн. Для усиления качества разъяснительной работы предприятие обратилось в полицию.

Как отмечается в сообщении, электронные билеты доступны через мобильное приложение и карту "Киев Цифровой", также их можно приобрести в терминалах самообслуживания, сети "Т-киоск", терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.

"Контролеры-кассиры (кондукторы) получили предложение перейти на должность контролера или другие свободные вакансии на предприятии. Только за 1 июля около 370 сотрудников приняли предложение перейти в службу контроля, и процесс перепрофилирования продолжается. Все, кто не продолжил сотрудничество с предприятием, полностью получили выходное пособие", - отметила пресс-служба.

Теги: #киев #украина #транспорт
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