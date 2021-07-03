Специальный автомобиль с приспособлением для перевозки собаки-"психолога" появился у спасателей в Донецкой области

Сотрудники психологической службы Главного управления Госслужбы по ЧС в Донецкой области получили автомобиль специального назначения Peugeot Rifter Allure L1 от Программы развития ООН.

Автомобиль передан в рамках реализации проекта "Поддержка ЕС для востока Украины - восстановление, укрепление мира и управления".

"Данный автомобиль поможет активно работать с населением и личным составом в психологическом направлении с элементами канистерапии", - сообщается на сайте ГСЧС.

Там пояснили, что в психологической службе Главного управления есть кинологическая пара - психолог Главного управления и испанская водяная собака-психолог Банана.

"Именно благодаря автомобилю, оснащенному дополнительным приспособлением для транспортировки собаки-психолога, сотрудники психологической службы Главного управления могут оперативно добраться до самых отдаленных уголков области", - подчеркнуто в сообщении.

В сообщении подчеркнуто, что спасатели ценят техническую и консультационную поддержку, которую постоянно предоставляют представители Программы развития ООН.