События

01:16 03.07.2021

Специальный автомобиль с приспособлением для перевозки собаки-"психолога" появился у спасателей в Донецкой области

1 мин читать
Специальный автомобиль с приспособлением для перевозки собаки-"психолога" появился у спасателей в Донецкой области

Сотрудники психологической службы Главного управления Госслужбы по ЧС в Донецкой области получили автомобиль специального назначения Peugeot Rifter Allure L1 от Программы развития ООН.

      Автомобиль передан в рамках реализации проекта "Поддержка ЕС для востока Украины - восстановление, укрепление мира и управления".

      "Данный автомобиль поможет активно работать с населением и личным составом в психологическом направлении с элементами канистерапии", - сообщается на сайте ГСЧС.

      Там пояснили, что в психологической службе Главного управления есть кинологическая пара - психолог Главного управления и испанская водяная собака-психолог Банана.

"Именно благодаря автомобилю, оснащенному дополнительным приспособлением для транспортировки собаки-психолога, сотрудники психологической службы Главного управления могут оперативно добраться до самых отдаленных уголков области", - подчеркнуто в сообщении.

В сообщении подчеркнуто, что спасатели ценят техническую и консультационную поддержку, которую постоянно предоставляют представители Программы развития ООН.

Теги: #помощь #гсчс_донецк #украина #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:34 03.07.2021
В Киеве ограничат движение транспорта 3-4 июля в связи с соревнованиями по триатлону

В Киеве ограничат движение транспорта 3-4 июля в связи с соревнованиями по триатлону

22:47 02.07.2021
НКРЭКУ рекомендует воздержаться в двусторонних контрактах по купле-продаже э/э от ориентира на РСВ

НКРЭКУ рекомендует воздержаться в двусторонних контрактах по купле-продаже э/э от ориентира на РСВ

22:40 02.07.2021
Минздрав сообщил о смерти мужчины в Винницкой области после вакцинации Pfizer

Минздрав сообщил о смерти мужчины в Винницкой области после вакцинации Pfizer

21:31 02.07.2021
Зеленский о предстоящем матче Украина-Англия: Еще очень рано домой, завтра будет играть вся страна

Зеленский о предстоящем матче Украина-Англия: Еще очень рано домой, завтра будет играть вся страна

21:07 02.07.2021
Германия намерена способствовать продлению договора о газовом транзите через Украину

Германия намерена способствовать продлению договора о газовом транзите через Украину

20:15 02.07.2021
Правительство РФ запретило ввоз из Украины мороженого, сахара и некоторой другой продукции

Правительство РФ запретило ввоз из Украины мороженого, сахара и некоторой другой продукции

20:03 02.07.2021
Украина пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси - МИД

Украина пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси - МИД

19:19 02.07.2021
"Антонов" заинтересовался возможностью выпуска деталей и узлов на Ташкентском механическом заводе – ТМЗ

"Антонов" заинтересовался возможностью выпуска деталей и узлов на Ташкентском механическом заводе – ТМЗ

15:37 02.07.2021
Украина инициировала в Женеве совместное заявление от имени почти шестидесяти стран относительно негативного влияния дезинформации на права человека – МИД

Украина инициировала в Женеве совместное заявление от имени почти шестидесяти стран относительно негативного влияния дезинформации на права человека – МИД

14:21 02.07.2021
Украина получила $350 млн от ВБ – Минфин

Украина получила $350 млн от ВБ – Минфин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси - МИД

Использование Росгвардии для блокирования доступа в Керченский пролив и Азовское море нарушает права Украины как прибрежного государства – МИД Украины

Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной

Российские наемники на Донбассе с начала суток 13 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Пукачу за убийство Гонгадзе

ПОСЛЕДНЕЕ

Италия вышла в полуфинал Евро-2020

Испания обыграла Швейцарию по пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020

Испания обыграла Швейцарию по пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020

Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с Макроном

Главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике подозревается в растрате – прокуратура

Таран и Хомчак обсудили с курсантками Военного института выбор формы для участия в параде ко Дню Независимости

Стефанишина, Лазебная и Лапутина выступили против решения Минобороны вывести женщин-военнослужащих на парад в обуви на каблуках

Ляшко инициирует новый конкурс на главу НСЗУ

Литва объявляет экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов с белорусской территории

НТГЭИ рекомендует Минздраву вакцинировать детей из групп риска вакциной Pfizer

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА