События

00:34 03.07.2021

В Киеве ограничат движение транспорта 3-4 июля в связи с соревнованиями по триатлону

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Патрульная полиция предупредила об ограничении движения транспорта в Киеве 3-4 июля в связи с проведением соревнований по триатлону.

Так, с 06.00 3 июля до 22.00 4 июля будет перекрыто движение транспорта на Контрактовой площади. На улице Трухановской – 3 июля (с 16.00 до 20.00) и 4 июля (с 07.00 до 13.00).

Кроме того, 4 июля с 07.00 до 13.00 перекроют улицы: Петра Сагайдачного, Набережно-Крещатицкую (в направлении Гаванского моста), Набережно-Рыбальскую (в направлении Северного моста до улицы Электриков), Боричев спуск, Гаванский мост (в направлении Северного моста), Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста), Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) и участок на повороте с моста Метро на Набережное шоссе.

Теги: #киев #украина #ограничения #транспорт
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