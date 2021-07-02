События

21:59 02.07.2021

Испания обыграла Швейцарию по пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020

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Футболисты сборной Испании одержали победу над соперниками из Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата Европы.

Основное время команды завершили со счётом 1:1, в овертайме соперники голов не забили. В серии пенальти победу одержала сборная Испании (3:1).

Счет в матче открыл швейцарец Денис Закария, срезавший мяч в свои ворота на восьмой минуте. Шердан Шакири сравнял счёт, забив на 68-й минуте.

Решающий пенальти реализовал Микель Оярсабаль.

Швейцария заканчивала матч в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера на 77-й минуте.

В полуфинале, который пройдёт 6 июля в Лондоне, испанцы сыграют против победителя матча между Бельгией и Италией. Они сыграют между собой в пятницу в Мюнхене.

Турнир завершится 11 июля финальным матчем на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Теги: #европа #футбол #чемпионат
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