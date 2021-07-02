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21:31 02.07.2021

Зеленский о предстоящем матче Украина-Англия: Еще очень рано домой, завтра будет играть вся страна

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Зеленский о предстоящем матче Украина-Англия: Еще очень рано домой, завтра будет играть вся страна

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках флешмоба по поддержке сборной Украины по футболу записал видео с обращением к игрокам национальной сборной.

"Завтра опять в бой… Я понимаю, ребята, что вы уже несколько недель не были дома, но я уверен, что каждый украинец из каждого уголка нашей страны вам скажет: "Ребята, еще очень рано домой", - сказал президент Украины.

      Зеленский отметил, что в субботу будет играть вся Украина и будет побеждать вся страна.

      Президент призвал украинцев поддержать сборную, устроив "перекличку самого большого, 40-миллионного, фан-сектора в Европе".

      Как сообщалось, в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу сборная Украины встретится с командой Англии. Матч состоится в Риме на стадионе "Олимпико" 3 июля.

Теги: #президент #украина #футбол
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