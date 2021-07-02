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20:28 02.07.2021

Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с Макроном

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Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с Макроном

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили широкий круг вопросов взаимодействия России и Франции в международных делах, сообщила пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено проблематике стабильности и безопасности на Европейском континенте. В этой связи отмечено, что достигнутые президентами двух стран в Брегансоне в августе 2019 г. договоренности о налаживании совместной работы по формированию новой архитектуры безопасности и доверия в Европе сохраняют свою актуальность", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "проведен обмен мнениями о состоянии и перспективах развития российско-есовских связей". "Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов - способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу. Как подчеркнул Владимир Путин, Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза", - сообщила пресс-служба Кремля.

"При обсуждении внутриукраинского кризиса лидеры высказались за активизацию переговорного процесса в целях последовательной реализации минского "Комплекса мер" 2015 г., который был и остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые - в том числе в "нормандском" формате - усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего - по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - сообщила пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Теги: #ес #россия #франция #лидеры
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