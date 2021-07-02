Главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике подозревается в растрате – прокуратура

Главный тренер штатной команды национальной сборной команды Украины по спортивной гимнастике извещен о подозрении по факту растраты средств, выделяемых на нужды тренировочных сборов, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Главный тренер в период 2019-2020 годов путем злоупотребления своим служебным положением совершил растрату денежных средств Управления "Укрспортобеспечения", подписывая акты о предоставлении услуг проживания и питания спортсменов и тренеров, которые якобы жили и питались в комплексе для проживания и столовой государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа". Однако установлено, что указанные в договорах лица в указанный период фактически находились за пределами Украины. Таким образом главный тренер будучи осведомленным о том, что указанные лица не находятся и тренировочных сборах, совершил растрату средств на общую сумму около 250 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Сейчас указанному лицу сообщено о подозрении по чч.2 и 3 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц) и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается.