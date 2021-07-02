Стефанишина, Лазебная и Лапутина выступили против решения Минобороны вывести женщин-военнослужащих на парад в обуви на каблуках

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр социальной политики Украины Марина Лазебная и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина выразили возмущение решением Министерства обороны Украины касательно формы, в которой женщины-военнослужащие должны принимать участие в параде в 30-ю годовщину Независимости Украины.

"Цель любого военного парада - демонстрация военной способности армии. Здесь не должно быть места стереотипам и сексизму, которым, безусловно, будет любование женщинами-военными на каблуках. Обувь на каблуках несовместима с боеспособностью солдат, а "прусский" шаг на параде в такой обуви - это намеренное нанесение вреда здоровью женщин-солдат. Поскольку сегодня в Вооруженных силах Украины проходят службу 57 тысяч женщин - это недопустимо", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу на странице Стефанишиной в Facebook.

В заявлении отмечается, что невысокие каблуки действительно используются в отдельных странах-членах НАТО в качестве составляющей парадно-выходной формы женщин-военнослужащих, но такая обувь не используется для марширующих на парадах.

"Одежда и обувь военнослужащих должны отвечать требованиям, обеспечивающим удобство и комфортность каждого человека как в мирных условиях, так, особенно, в условиях учений, тренировок и, тем более, в условиях ведения боевых действий. Украинские женщины-военные годы боролись за свое право наравне с мужчинами служить в военных структурах Украины и доказали свою состоятельность не на каблуках, а с автоматами", - подчеркивают женщины-министры.

В связи с этим Стефанишина, Лазебная и Лапутина обратились к министру обороны с требованием безотлагательно заменить обувь на каблуках на комфортную обувь для участия в параде ко Дню Независимости женщинам-курсантам и военнослужащим. Также они требуют совместно с женщинами-военными внести изменения в модели обуви и одежду (как парадную, так и парадно-выходную) из существующих моделей "на те, в которых будет удобно".

Также в заявлении содержится призыв к руководителям торжественных мероприятий ко Дню Независимости обеспечить соблюдение прав женщин и мужчин и сформировать смешанные "коробки" военных, в которые входят как женщины, так и мужчины.

Как сообщалось, накануне в Министерстве обороны Украины проинформировали, что на параде ко Дню независимости на Крещатике в Киеве курсантки будут маршировать в обуви на каблуках. Это решение вызвало критику со стороны пользователей соцсетей и оппозиционных политиков.

Позже народные депутаты призвали министра обороны Андрея Тарана провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать в обуви на каблуках во время парада ко Дню Независимости на Крещатике и попросить за это прощения у женщин-военнослужащих.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что стоимость хромовых женских туфель, закупленных Министерством обороны Украины для женщин военнослужащих, составляет 649,8 грн с учетом налога на добавленную стоимость, а всего ведомством было закуплено 5 тысяч пар такой обуви.