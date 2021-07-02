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19:05 02.07.2021

НТГЭИ рекомендует Минздраву вакцинировать детей из групп риска вакциной Pfizer

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НТГЭИ рекомендует Минздраву вакцинировать детей из групп риска вакциной Pfizer

Вакцинировать детей из групп риска рекомендует Министерству здравоохранения Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ), сообщил ее глава Федор Лапий.

"НТГЭИ приняло решение рекомендовать Минздраву вакцинировать детей из групп риска. Например, если ребенок с онкологией, то мы его вакцинируем, если в инструкции к вакцине указано, она разрешена для этого возраста", - сказал он в эфире YouTube-канала "Доктор Булавинова" в четверг.

Лапий отметил, что для такой вакцинации детей с 12 лет, согласно инструкции к препарату, может применяться, в частности, вакцина Pfizer.

Эксперт сообщил, что вакцинировать также будут маломобильных детей, например, с ДЦП. Кроме того, НТГЭИ рекомендует вакцинировать родителей таких детей, которые они ухаживают за ребенком из группы риска.

Как сообщалось, гендиректор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родина сообщил, что НТГЭИ рассматривает возможность вакцинации от COVID-19, используя для первой и второй дозы разные вакцины.

Теги: #дети #вакцинация #коронавирус
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