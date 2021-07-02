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18:55 02.07.2021

Использование Росгвардии для блокирования доступа в Керченский пролив и Азовское море нарушает права Украины как прибрежного государства – МИД Украины

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Использование Росгвардии для блокирования доступа в Керченский пролив и Азовское море нарушает права Украины как прибрежного государства – МИД Украины

Подписание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным закона, которым предоставляется право Национальной гвардии РФ осуществлять блокировку территорий и акваторий, прилегающих к ряду объектов, создает необоснованные препятствия для свободы мореплавания.

"Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства касательно Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро. Такие агрессивные действия угрожают как национальной безопасности Украины, так и безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы", - подчеркивается в комментарии спикера Министерства иностранных дел Украины, обнародованном в пятницу.

Российская Федерация прекратить нарушение своих обязательств по Конвенции ООН по морскому праву и другим нормам международного права, считают в МИД Украины, а факт привлечения российской национальной гвардии подчеркивает срочную необходимость консолидированного международного ответа на противоправные действия России в Черном и Азовском морях.

Теги: #крым #мореплавание #черное_море #мид
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