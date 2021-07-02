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18:37 02.07.2021

Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной

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Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого США, ЕС не признают законно избранным, поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

Об этом он сказал в пятницу на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает госагентство БелТА.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что в Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны.

"Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", - отметил Лукашенко.

По его словам, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Ранее 2 июля на церемонии вручения госнаград во Дворце Независимости Лукашенко заявил, что в Беларуси завершена масштабная антитеррористическая операция и обещал в связи с этим предъявить претензии "самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии".

Вместе с тем Лукашенко заявил о попытке убийства сотрудника телеканала СТВ Григория Азаренка.

"Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель, цитирую, - обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык", - сказал он, отметив, что это преступление задумывалось как предупреждение сторонникам действующей власти.

"Если не получится - убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике. Все были изобличены, найдены тайники. Операция продолжалась долго. Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания", - сказал Лукашенко.

Теги: #лукашенко #граница #беларусь
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