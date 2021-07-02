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18:11 02.07.2021

СБУ разоблачила разграбление недр в Харьковской области, ущерб более 100 млн грн

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СБУ разоблачила разграбление недр в Харьковской области, ущерб более 100 млн грн

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала схему масштабной незаконной добычи и продажи полезных ископаемых на территории Харьковской области, в результате которой злоумышленники незаконно вывезли более 15 тыс. тонн глиняных пород.

Как сообщается на сайте спецслужбы, государству нанесен ущерб в размере более 102 млн грн. Кроме того, незаконный промысел привел к потере плодородных почв, выведения поврежденных земель из сельскохозяйственного фонда и созданию опасности для окружающей среды.

"По данным следствия, подпольный добыча суглинка и легкоплавной глины организовал руководитель местной коммерческой структуры. Все это - в Богодуховском районе области. Установлено, что дельцы без разрешительных документов сняли слой плодородных почв на землях сельскохозяйственного назначения и создали там два карьера. Добытые ископаемые участники схемы нелегально реализовывали оптовыми партиями производителям строительных материалов", - говорится в сообщении.

Организатор сделки извещен о подозрении по ч.2 ст.239-1 (незаконное завладение грунтовым покровом земель) и ч.4 ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр, повлекшем тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #харьковская_область #сбу #добыча #злоумышленники
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