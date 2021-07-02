Более 400 тыс. человек с коронавирусом скончались в Индии за время пандемии COVID-19

Число летальных исходов среди людей с коронавирусом COVID-19 в Индии в пятницу превысило отметку в 400 тыс., сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные индийского Минздрава.

Согласно данным ведомства, за последние 24 часа скончались 853 инфицированных, таким образом показатель смертности, связанной с COVID-19, достиг отметки 400 312. Индия является третьей страной в мире после США и Бразилии, где количество смертей среди заразившихся достигло такого показателя.

Кроме того, суточный прирост новых случаев коронавируса составил 46 617, общее число диагностированных заражений теперь превышает 30,4 млн.

Агентство отмечает, что более половины случаев смерти вследствие заражения COVID-19 произошли в стране за последние два месяца. Это в большей степени связано с распространением более контагиозного штамма "дельта", который подорвал в Индии функционирование всей системы здравоохранения.

Как указывает AP, эксперты считают, что показатель смертности в действительности выше по причине недостаточного проведения тестирований на наличие коронавирусной инфекции, а также отсутствия информации о причинах некоторых летальных исходов. По их мнению, неизвестно точное число умерших в апреле и мае в период всплесков вне больниц. Также некоторые могли скончаться до выявления у них COVID-19.

Как сообщает AP, ссылаясь на данные университета при Институте показателей и оценки состояния здоровья в Вашингтоне, реальный показатель смертности в Индии превышает 1,1 млн.

Однако, по данным агентства, в правительстве Индии отвергли сообщения о занижении статистики.

Даже несмотря на то, что суточный показатель заражений снижается, эксперты опасаются, что Индии может угрожать очередная волна коронавируса, поскольку полную вакцинацию от COVID-19 в стране прошли менее 5% населения.

В то же время ранее на этой неделе министр здравоохранения Индии Харш Вардхан заявил, что темпы вакцинации в стране ускоряются. Это связано, в частности, с новой политикой, в соответствии с которой федеральное правительство закупит 75% всех доступных вакцин в Индии и распределит их бесплатно. При этом частные клиники могут купить оставшиеся 25% препарата. Кроме того, по словам Вардхана, около 120 млн доз вакцины власти предоставят уже в июле.