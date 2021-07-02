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17:51 02.07.2021

В Минобороны назвали стоимость закупленной женской обуви: 650 грн за пару

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В Минобороны назвали стоимость закупленной женской обуви: 650 грн за пару

Стоимость хромовых женских туфель, закупленных Министерством обороны Украины для женщин военнослужащих, составляет 649,8 грн с учетом налога на добавленную стоимость, сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Кто: Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины. Что: закупил 5000 пар туфель хромовых согласно ТС А01ХJ.30338-185: 2019 (01). Почему: согласно поданным заявкам Тыла Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины. Когда: в 2020 году. У кого: ООО "Дом обуви "Б.Николас". Как: по результатам проведенного аукциона и оценке наиболее экономически выгодных тендерных предложений. Какая цена: 649,80 грн с НДС (541 без НДС) за пару", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне в Министерстве обороны Украины проинформировали, что на параде ко Дню независимости на Крещатике в Киеве курсантки будут маршировать в обуви на каблуках. Это решение вызвало критику со стороны пользователей соцсетей и оппозиционных политиков.

Позже народные депутаты призвали министра обороны Андрея Тарана провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать в обуви на каблуках во время парада ко Дню Независимости на Крещатике и попросить за это прощения у женщин-военнослужащих.

Теги: #парад #минобороны #обувь
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