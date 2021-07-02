Российские наемники на Донбассе с начала суток 13 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 2 июня, 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе Золотого-4 наемники применяли минометы калибра 82 мм, под Гнутовым трижды открывали огонь из минометов калибра 120 мм, в районе Авдеевки – 5 раз велся огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Пески российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

Также дважды были обстреляны объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора в Авдеевке из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.