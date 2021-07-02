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17:33 02.07.2021

Эстония разрешила въезд прошедшим полную вакцинацию украинцам – Кулеба

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Эстония разрешила въезд прошедшим полную вакцинацию украинцам – Кулеба

Граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, смогут въезжать в Эстонию, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Для путешествий украинцев открылась Эстония - въезд разрешен при условии полной вакцинации. Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС", - написал Кулеба в Twitter в пятницу.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Австрия с 1 июля возобновили въезд в страну для прошедших вакцинацию украинцев для всех видов путешествий.

 

Теги: #кулеба #мид_франция #украинцы #эстония
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