Аваков обсудил с главой КМЕС приоритеты МВД Украины на ближайшее будущее

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в пятницу, 2 июля, встретился с главой Консультативной миссии Европейского Союза в Украине (КМЕС) Анти Хартикайненом, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"В ходе встречи Арсен Аваков сообщил о приоритетах МВД на ближайшее будущее, в частности в контексте реализации проекта "ПРАВО" и внедрения во всех территориальных подразделениях полиции автоматизированной электронной системы учета задержанных лиц (Custody Records)", - указывается в сообщении.

Кроме того, Аваков подчеркнул необходимость включения всех компонентов сектора гражданской безопасности к взаимодействию с КМЕС, в частности Национальной гвардии и Государственной миграционной службы, поскольку цель КМЕС - предоставление стратегических консультаций по реформированию сектора гражданской безопасности и приведению к европейским стандартам.

"Консультативная миссия ЕС была и остается нашим стратегическим партнером", - отметил министр.

Он также поздравил Хартикайнена с пролонгацией и расширением мандата КМЕС в Украине и поблагодарил за постоянное содействие в реализации евроинтеграционных стремлений МВД, в частности за масштабную поддержку в реализации совместных проектов.

В свою очередь Хартикайнен поблагодарил Авакова за поддержку евроинтеграционных стремлений.