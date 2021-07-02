События

17:06 02.07.2021

У Гавайских островов совершил экстренную посадку на воду транспортный "Боинг-737" - ТВ

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У Гавайских островов совершил экстренную посадку на воду транспортный "Боинг-737" - ТВ

Грузовой самолет "Боинг-737" совершил экстренную посадку на воду близ города Гонолулу (Гавайские острова, США), сообщил телеканал CNBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

По данным телеканала, инцидент произошел после того, как экипаж проинформировал о неполадках с двигателем. Самолет не дотянул до аэропорта нескольких километров.

Двое членов экипажа спасены, об их состоянии не сообщается.

Федеральное агентство гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте открыли расследование происшествия.

Теги: #гавайские_острова #боинг #авиакатастрофа
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