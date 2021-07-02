Ретромобили испытали на прочность Дорогу Единства возле Днепра

Пробег ретроавтомобилей состоялся в пятницу на трассе М-30 Стрый – Изварино в Днепропетровской области, ремонт которой проходит по программе президента Владимира Зеленского "Большое Строительство".

Раритетные автомобили протестовали новое покрытие на 45-километровом участке этой трассы на маршруте от Криничанского поста полиции до Днепра, говорится в сообщении в Facebook "Укравтодора".

"Еще недавно этот 45-километровый отрезок был кошмаром для водителей. Символизм пробега заключается в том, что владельцы ретроавтомобилей могут выпускать свои транспортные средства на автодороги только с качественным покрытием. Все участники пробега были выпущены украинским автопромом в прошлом веке. Так, старейшая машина сошла с конвейера в 1961 году, а самая младшая - в 1989 году", - отметили в госагентстве автодорог.

По данным "Укравтодора", выбранная для автопробега трасса и часть автомобилей, участвовавших в мероприятии - ровесники. Трасса была построена в течение 1950-1966 годов и имела республиканское значение.

"Сегодня это самый длинный маршрут страны, пролегающий между западными и восточными областями Украины М-30 Стрый - Изварино. Его длина вместе с участками на временно оккупированных территориях составляет почти 1400 км. После освобождения украинских земель дорога, конечно, будет восстановлена ​​до самого Изварино. Индекс этой дороги символический: создание новой автодороги посвящено 30-й годовщине независимости страны", - цитируется в сообщении директор Департамента развития дорог "Укравтодора" Андрей Ивко.

Ожидается, что на части трассы в Днепропетровской области транспортный поток после ремонта возрастет вдвое: с 20 тыс. до 40 тыс. транспортных средств в сутки. Всего по территории Днепропетровской области проходит 299,9 км Дороги Единства М-30 (с учетом транспортных развязок). Работы сейчас ведутся на всей протяжности, кроме покрытия ремонтируют искусственные сооружения в составе дороги.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко заявил, что одна из задач президентской инфраструктурной программы - сшить Украину качественными дорогами. В июне заявил, что вся трасса М-03 будет обновлена ​​к 30-летию Независимости Украины.