События

15:47 02.07.2021

Ретромобили испытали на прочность Дорогу Единства возле Днепра

2 мин читать

C:\Users\Lenovo016\Desktop\райтинг\2021\211121658_3621342404632317_7018097343299501306_n.jpg

Пробег ретроавтомобилей состоялся в пятницу на трассе М-30 Стрый – Изварино в Днепропетровской области, ремонт которой проходит по программе президента Владимира Зеленского "Большое Строительство".

Раритетные автомобили протестовали новое покрытие на 45-километровом участке этой трассы на маршруте от Криничанского поста полиции до Днепра, говорится в сообщении в Facebook "Укравтодора".

"Еще недавно этот 45-километровый отрезок был кошмаром для водителей. Символизм пробега заключается в том, что владельцы ретроавтомобилей могут выпускать свои транспортные средства на автодороги только с качественным покрытием. Все участники пробега были выпущены украинским автопромом в прошлом веке. Так, старейшая машина сошла с конвейера в 1961 году, а самая младшая - в 1989 году", - отметили в госагентстве автодорог.

C:\Users\Lenovo016\Desktop\райтинг\2021\210547966_3621342664632291_2522228157051553721_n.jpg

По данным "Укравтодора", выбранная для автопробега трасса и часть автомобилей, участвовавших в мероприятии - ровесники. Трасса была построена в течение 1950-1966 годов и имела республиканское значение. 

"Сегодня это самый длинный маршрут страны, пролегающий между западными и восточными областями Украины М-30 Стрый - Изварино. Его длина вместе с участками на временно оккупированных территориях составляет почти 1400 км. После освобождения украинских земель дорога, конечно, будет восстановлена ​​до самого Изварино. Индекс этой дороги символический: создание новой автодороги посвящено 30-й годовщине независимости страны", - цитируется в сообщении директор Департамента развития дорог "Укравтодора" Андрей Ивко.

C:\Users\Lenovo016\Desktop\райтинг\2021\210502256_3621342624632295_3040646182283489640_n.jpg

Ожидается, что на части трассы в Днепропетровской области транспортный поток после ремонта возрастет вдвое: с 20 тыс. до 40 тыс. транспортных средств в сутки. Всего по территории Днепропетровской области проходит 299,9 км Дороги Единства М-30 (с учетом транспортных развязок). Работы сейчас ведутся на всей протяжности, кроме покрытия ремонтируют искусственные сооружения в составе дороги.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко заявил, что одна из задач президентской инфраструктурной программы - сшить Украину качественными дорогами. В июне заявил, что вся трасса М-03 будет обновлена ​​к 30-летию Независимости Украины.

 

Теги: #большое_строительство #укравтодор #ретроавтомобили
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:09 02.07.2021
В Запорожской областной больнице обновили приемное отделение по программе "Большое строительство"

В Запорожской областной больнице обновили приемное отделение по программе "Большое строительство"

17:54 01.07.2021
Принятие законопроекта о реформе градостроительства ускорит реализацию "Большого строительства" – нардеп Шуляк

Принятие законопроекта о реформе градостроительства ускорит реализацию "Большого строительства" – нардеп Шуляк

09:42 01.07.2021
"Автомагистраль-Юг" планирует осенью завершить строительство развязки на Южном обходе Днепра

"Автомагистраль-Юг" планирует осенью завершить строительство развязки на Южном обходе Днепра

09:25 30.06.2021
В Перечине на Закарпатье стартовал ремонт дороги к известным туристическим достопримечательностям

В Перечине на Закарпатье стартовал ремонт дороги к известным туристическим достопримечательностям

17:47 29.06.2021
На трассе Н-14 в Николаевской области начали укладку финишного слоя цементобетона

На трассе Н-14 в Николаевской области начали укладку финишного слоя цементобетона

12:16 29.06.2021
На месте строительства нового моста в Кременчуге завершаются геологические изыскания на воде, высота пилонов составит 100 м – "Укравтодор"

На месте строительства нового моста в Кременчуге завершаются геологические изыскания на воде, высота пилонов составит 100 м – "Укравтодор"

13:19 25.06.2021
В Третьей Черкасской больнице в рамках "Большого строительства" открылось "экстренное" отделение

В Третьей Черкасской больнице в рамках "Большого строительства" открылось "экстренное" отделение

13:11 25.06.2021
В ремонте трассы на Борисполь задействованы 250 дорожников и 170 единиц спецтехники

В ремонте трассы на Борисполь задействованы 250 дорожников и 170 единиц спецтехники

19:03 24.06.2021
Зеленский призвал представителей французской ассоциации "MEDEF International" инвестировать в украинские проекты

Зеленский призвал представителей французской ассоциации "MEDEF International" инвестировать в украинские проекты

10:02 24.06.2021
Подрядчик "Автомагистраль-Юг" начал строительство нового моста в Сумской области

Подрядчик "Автомагистраль-Юг" начал строительство нового моста в Сумской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба: у РФ нет шансов на успех в конфронтации с НАТО

Украина инициировала в Женеве совместное заявление от имени почти шестидесяти стран относительно негативного влияния дезинформации на права человека – МИД

В Черном море продолжаются украинско-американские учения "Си-Бриз 2021"

Мониторинговая миссия ПАСЕ посетит Украину на следующей неделе - нардеп Кравчук

ГБР сообщило о подозрении чиновникам "Кузни на Рыбальском" и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества

ПОСЛЕДНЕЕ

У Гавайских островов потерпел крушение грузовой "Боинг-737" - ТВ

Активисты призвали страны ЕС отказаться от патентной защиты на вакцины против COVID-19

Верховный суд оставил без изменения решение по делу Пукача, обвиненному в убийстве Гонгадзе

Кулеба: у РФ нет шансов на успех в конфронтации с НАТО

Украина инициировала в Женеве совместное заявление от имени почти шестидесяти стран относительно негативного влияния дезинформации на права человека – МИД

В Черном море продолжаются украинско-американские учения "Си-Бриз 2021"

Киевские таможенники задержали пассажира с бриллиантами в нижнем белье

В Украине запустили информационный бот для выезжающих за границу

Общественные организации просят Зеленского обеспечить независимую работу "департамента войны" без влияния Венедиктовой

НАПК и "Львовский регуляторный хаб" разработали новые инструменты для регуляторной и антикоррупционной экспертизы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА