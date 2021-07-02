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15:37 02.07.2021

Украина инициировала в Женеве совместное заявление от имени почти шестидесяти стран относительно негативного влияния дезинформации на права человека – МИД

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Украина инициировала в Женеве совместное заявление от имени почти шестидесяти стран относительно негативного влияния дезинформации на права человека – МИД

Украина во время работы 47-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве в пятницу, 2 июля, произнесла совместное заявление о негативном влиянии дезинформации на права человека от имени почти шестидесяти государств, в том числе США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Латвии, Литвы, Польши.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, эта инициатива стала продолжением шагов Украины в контексте активизации международных усилий для борьбы с дезинформацией, в частности на основе правозащитного подхода.

В заявлении дезинформация определяется как вызов для демократии, существенная угроза правам человека и разрушительный фактор глобального порядка в условиях пандемии COVID-19.

"Дезинформация может подорвать свободу выражения мнений, способствовать дискриминации меньшинств, вмешиваться в частную жизнь людей и препятствовать распространению информации", - отмечается в документе.

В МИД информируют, что Украина и другие государства-подписанты заявления призвали всех заинтересованных сторон к консолидации усилий для преодоления дезинформации путем укрепления прав человека, продвижение принципов равенства и недискриминации.

Отмечается, что в украинской инициативе особое внимание уделяется усилиям государств как основных гарантов реализации прав человека по укреплению устойчивости обществ против дезинформации.

"Любая политика или законодательство в сфере противодействия дезинформации должны уважать права человека и основные свободы соответствии с международным правом. Мы призываем все государства воздерживаться от проведения и спонсирования дезинформационных кампаний, осуждать такие действия и бороться с дезинформацией при полном уважении прав человека", - говорится в заявлении.

Теги: #права_человека #украина #оон
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