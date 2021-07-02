Разумков об обуви женщин-военнослужащих на параде: у нас предусмотрена военная форма

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что женщины-военнослужащие, участвующие в военном параде на День Независимости, должны быть в удобной обуви, которая является частью военной формы.

"Я очень нормально отношусь, когда девушки ходят на каблуках, но если мы говорим об армии, если мы говорим о параде, я думаю, у нас предусмотрена форма... и с точки зрения логики, и с точки зрения удобства", - сказал Разумков на брифинге в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, накануне в Министерстве обороны Украины поинформировали, что на параде ко Дню независимости на Крещатике курсантки будут маршировать на каблуках. Данное решение вызвало критику со стороны пользователей соцсетей и оппозиционных политиков.

Позже народные депутаты призвали министра обороны Андрея Тарана провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать на каблуках во время парада ко Дню Независимости на Крещатике и попросить за это прощение у женщин-военнослужащих.