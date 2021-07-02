Мониторинговая миссия ПАСЕ посетит Украину на следующей неделе - нардеп Кравчук

Мониторинговая миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы посетит Украину на следующей неделе, сообщила заместитель члена постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук(фракция "Слуга народа").

"С 5 по 8 июля Украину посетит мониторинговая миссия ПАСЕ. В первый же день пребывания миссии в Киеве постоянная делегация Верховной Рады в ПАСЕ встретится с ее представителями",- сказала Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Народный депутат также сообщила, что запланирована встреча Мониторинговой миссии с руководством Верховной Рады, "был запрос и на встречи с министрами".

Кравчук отметила, что народным депутатам будет, что рассказать представителям миссии, в частности, о принятом Верховной Радой законе о коренных народах.

"Мы также расскажем о законопроектах по защите национальных меньшинств, которые планируется принять и которые сейчас разрабатываются в парламентском комитете по вопросам прав человека, возглавляемым членом нашей делегации в ПАСЕ Дмитрием Лубенцом", - сообщила народный депутат.

Кравчук считает подобную коммуникацию важной, поскольку представители Российской Федерации "через свою делегацию и своих сателлитов распространяют много фейков". В частности, по её словам, в настоящее время они пытаются "протянуть" основания для доклада, касающегося прав коренных народов и национальных меньшинств.

"Мы сейчас готовим письма руководству ПАСЕ, руководству политической группы, в которых ещё раз объясним, что именно приняла Верховная Рада, что это касается именно защиты коренных народов. И это, с точки зрения выполнения обязательств, по защите этнических меньшинств нам, безусловно, плюс", - сказала Кравчук.

Она напомнила, что визит Мониторинговой миссии в страну, находящуюся под мониторингом Совета Европы, является стандартной процедурой.

По словам народного депутата, в составе миссии - докладчики по Украине, которые потом будут формировать отчёт о ситуации в Украине по защите прав разных категорий граждан.

"Конечно, хотелось бы, чтобы мониторинговые миссии выезжали за пределы Киева. Спросим в понедельник, хотели бы они поехать на Донбасс? Мы приглашали депутатов ПАСЕ посетить ближайшие населенные пункты к линии фронта... Когда приезжала Дуня Миятович - комиссар по правам человека ПАСЕ, то она тоже провела встречи только в кабинетах Киева. А тут очень важно, чтобы все - и лидеры государств, и дипломаты, и депутаты парламентов иностранных государств - выезжали за границы столицы и видели, что здесь, в центре Европы, восьмой год идёт война", - подчеркнула Кравчук.