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13:17 02.07.2021

Столичная власть считает невозможным введение в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле – замглавы КГГА Бондаренко

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Столичная власть считает невозможным введение в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле – замглавы КГГА Бондаренко

Столичная власть вопреки решению Кассационного административного суда считает невозможным введение в эксплуатацию 12-этажного дома на Подоле, расположенного на ул. Нижний Вал, 27-29, заявил замглавы Киевгоргосадминистрации, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

По его словам, городская власть продолжает отстаивать позицию киевлян в судебных спорах относительно "дома-монстра".

"К сожалению, Киевский городской совет не было привлечен к судебному процессу относительно обязательства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины выдать сертификат готовности к эксплуатации "дома-монстра" в Подольском районе столицы. Однако для его ввода в эксплуатацию отсутствует базовый компонент: по состоянию на сегодня застройщик не имеет в собственности или пользовании земельный участок. Следовательно, выдача сертификата готовности к эксплуатации может квалифицироваться как превышение служебных полномочий теми лицами, которые осуществят это, что является уголовным правонарушением. Наша позиция неизменна - этажность этого одоробла должна быть приведена к первичным показателям", - отметил Бондаренко.

Ранее стало известно, что Киевский горсовет обжалует решение Северного апелляционного хозяйственного суда о введении в эксплуатацию указанного дома на Подоле.

Теги: #киев #кгга #подол #недвижимость
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