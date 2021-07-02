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13:15 02.07.2021

ГБР сообщило о подозрении чиновникам "Кузни на Рыбальском" и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества

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ГБР сообщило о подозрении чиновникам "Кузни на Рыбальском" и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрениях должностным лицам Министерства обороны и ЧАО "Кузня на Рыбальском" из-за поставки в Вооруженные силы Украины военной техники низкого качества.

"Глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" подбил заместителя Министра обороны Украины заключить государственный контракт именно с его предприятием. Чиновник министерства дал указание подчиненным ему руководителям одного из департаментов Минобороны на беспрепятственное заключение государственного контракта по строительству катеров именно с указанным ЧАО", - сообщил на брифинге начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк в Киеве в пятницу.

В ГБР рассказали, что в ходе следствия установлен и другой факт превышения служебных полномочий заместителя Минобороны Украины и одного из директоров Департамента.

"Они допустили закупку для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства "Богдан Моторс", которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах. По этим двум фактам преступных действий должностных лиц Минобороны государству нанесен ущерб на сумму более 475 млн. грн", - добавил Гриняк.

Сегодня следователи ГБР сообщили о подозрении заместителю Минобороны Украины в 2015-2019 г.; директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны в 2015 -2017 г.; директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2018 -2019 г.

Их действия квалифицированы по ч.4 ст.426-1 и ч.5 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Также сообщается о подозрении главе правления "Кузни на Рыбальском", действия которого квалифицированы по ч.2 ст.192, ч.4 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются и другие обстоятельства совершения преступления, а также лиц, причастных к их совершению.

Как сообщалось, 29 апреля агентству "Интерфакс-Украина" источник в ГБР сообщил, что Государственное бюро расследований проводило обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях в рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества.

Совладелец страховой группы "ТАС" бизнесмен Сергей Тигипко осенью 2018 года приобрел у пятого президента Украины Петра Порошенко АО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины.

Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке производственной мощностью 6 тыс. ед. техники в год и завод легковых авто в Черкассах). Президентом корпорации является экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

В настоящее время рассматривается судебное дело о банкротстве АО "АК "Богдан Моторс" по заявлению ООО "Финансовая компания "Финворк".

Теги: #гбр #минобороны #кузня_на_рыбальском
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