Кулеба призывает страны присоединяться к Крымской платформе для защиты их собственных интересов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает мировых лидеров присоединяться к работе по деоккупации Крыма, поскольку она может помочь им отстоять их собственные национальные интересы.

"Крымская платформа многогранна. Мы приглашаем все страны работать над теми аспектами, которые их больше всего волнуют. Вы хотите сосредоточиться на правах человека? Добро пожаловать. Свобода навигации? Заходите. Международная безопасность, свобода вероисповедания, окружающая среда, международное гуманитарное право? Добро пожаловать всем", - написал Кулеба в твиттере в пятницу.

Как сообщалось, "Крымская платформа" - это международная площадка, призванная объединить усилия для реинтеграции и деоккупации Крымского полуострова. Учредительный саммит платформы пройдет 23 августа в Киеве. Ряд стран уже открыто высказали желание присоединиться к работе платформы, в частности, Словакия, Турция. Польша и т.д.