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12:39 02.07.2021

Киевский апелляционный суд вернул жалобы представителя собственника имущества, поданные в интересах сына Януковича

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Киевский апелляционный суд вернул жалобы представителя собственника имущества, поданные в интересах сына Януковича

Постановлениями Киевского апелляционного суда возвращены апелляционные жалобы, поданные представителем собственника имущества на постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 сентября 2014 года года, в связи с пропуском срока апелляционного обжалования.

"Оспариваемыми постановлениями суда первой инстанции удовлетворено ходатайство следователя Генеральной прокуратуры Украины и наложен арест на 19,42455% уставного капитала (корпоративных прав) в размере 9 125 239,85 грн "Артемовск Вайнери" и на 99,999% уставного капитала (корпоративных прав) "Комплекса Дружба", что принадлежит " МАКО-Холдинг", владельцем которых является подозреваемый, граждан Я.", - сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

В суде напомнили, что гражданин подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч.3 ст.27, ч.2 ст.366 ( служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 20 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил дополнительный список из 294 юрлиц, в отношении которых вводятся ограничительные санкции, включив в него, в частности, "МАКО-Холдинг" Александра Януковича, EN+ Group и ряд других связанных с Олегом Дерипаской предприятий, российские "Силовые машины" и "Стройтрансгаз".

В ГК "МАКО" на конец 2012 года входило 18 предприятий в Украине (в т.ч. ПАО "Всеукраинский банк развития" (ВБР, Киев); ЧАО "КБК"; ЧАО "Комплекс "Дружба"; ЧАО "Эдельвейс" и ЧАО "Маринсервис", все – Донецк), Голландии и Швейцарии. Среди основных направлений бизнеса - девелопмент и строительство, финансовый сектор, угольная промышленность. Собственником 100% акций ГК "МАКО" является А.Янукович.

Министерство внутренних дел Украины 18 апреля 2014 года сообщило, что А.Янукович, который исчез из поля зрения правоохранителей 23 февраля 2014 года в Киеве, объявлен в розыск СБУ на основании постановления суда о задержании с целью привода. По данным МВД, А.Янукович обвиняется по ч.2 ст.366 (служебный подлог с причинением тяжких последствий) УК Украины.

Теги: #имущество #суд #янукович
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