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11:57 02.07.2021

Станция киевского метро "Дворец спорта" будет закрыта на вход и выход 4 июля из-за антитеррористических учений

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Станция киевского метро "Дворец спорта" будет закрыта на вход и выход 4 июля из-за антитеррористических учений

Станция киевского метро "Дворец спорта" будет закрыта на вход и выход 4 июля на пять часов из-за проведения антитеррористических учений, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Внимание! В связи с проведением антитеррористических учений с участием правоохранительных органов ст. "Дворец спорта" не будет работать на вход и выход 4 июля с 8:30 до 13:30. В то же время отметим, что пересадка "Дворец спорта" – "Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме", - говорится в сообщении в Twitter.

 

Теги: #киев #учения #метро
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