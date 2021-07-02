Во Львовской области 11-летний мальчик погиб за рулем автомобиля - полиция

Во Львовской области 11-летний мальчик погиб в ДТП, находясь за рулем автомобиля, сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

"11-летний житель Львова не справился с управлением автомобилем БМВ, вследствие чего автомобиль съехал с проезжей части в кювет. От полученных травм мальчик скончался на месте вари", - указано в сообщении.

Авария, по данным полиции, произошла около полуночи 1 июля в селе Рясне-Руське возле Львова.

Как указано в сообщении, на момент аварии в автомобиле находились отец погибшего мальчика и владелец автомобиля. По данным полиции, оба были в нетрезвом состоянии. Вследствие ДТП мужчины получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Согласно сообщению, отец позволил мальчику вести автомобиль.

По указанному факту полиция открыла уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).