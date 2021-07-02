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10:50 02.07.2021

В Раде призвали министра обороны провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать на каблуках во время парада ко Дню Независимости

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В Раде призвали министра обороны провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать на каблуках во время парада ко Дню Независимости

Народные депутаты призвали министра обороны Андрея Тарана провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать на каблуках во время парада ко Дню Независимости на Крещатике и попросить за это прощение у женщин-военнослужащих.

"По сравнению с 2014 годом женщин в войсках увеличилось в разы. И как много женщин вдохновились после этих изменений идти и служить в вооружённых войсках наших. И как можно опорочить эту простую идею вдохновения - это провести военный парад к 30-летию нашей независимости, на котором женщины-военные должны маршировать на каблуках. Этот, извините, лютый треш мы увидели на сайте Министерства обороны. Господин министр обороны, это вы так приближаете наши войска к стандартам НАТО? Считайте это нашим открытым обращением: провести служебное расследование, доложить обществу, кто принял такое решение, отчитаться, сколько средств было потрачено на закупку этой обуви с наших налогов и кто понесёт материальную ответственность за это, публично извиниться за такое унижение женщин перед своей армией и ветеранками, которые с оружием в руках защищали и продолжают оборонять независимость и суверенитет нашей страны", - заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента в пятницу.

Вице-спикер также уточнила, что на сегодняшний день в Вооружённых силах Украины служит более 31 тысячи женщин, из них 4100 являются офицерами, статус участника боевых действий получили более 13,5 тысяч женщин.

Вместе с Кондратюк к трибуне вышли в частности представители фракций "Европейская солидарность" и "Голос".

Представительницы фракции "Европейская солидарность", выходя к трибуне, принесли с собой две пары женских туфель на каблуках, одну из которых позже подарили министру обороны.

Как сообщалось, накануне в Министерстве обороны Украины поинформировали, что на параде ко Дню независимости на Крещатике курсантки будут маршировать на каблуках. Данное решение вызвало критику со стороны пользователей соцсетей и оппозиционных политиков.

Теги: #всу #женщины #парад #минобороны #рада
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