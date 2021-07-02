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09:53 02.07.2021

В июне в украинских водоемах погиб 201 человек, из них 35 детей – ГСЧС

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В июне в украинских водоемах погиб 201 человек, из них 35 детей – ГСЧС

В течение первого летнего месяца на водоемах страны погиб 201 украинец, при этом 35 погибших – дети, сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в пятницу.

"Хотя этот показатель и не превышает прошлогоднюю июньскую статистику, однако, цифры все равно пугают. Но, к сожалению, эта смертельная статистика не останавливает тех, кто пренебрегает предостережениями сотрудников Службы спасения. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ивано-Франковской области утром 30 июня спасатели нашли тело мужчины, который на днях утонул, спасая детей.

"В течение нескольких дней спасатели проводили работы по поиску мужчины, который исчез в воде, спасая своих трех дочерей - он погрузился, чтобы вытолкнуть их на поверхность. В первый же день было привлечено 7 единиц техники, из них 2 плавсредства, 22 человека личного состава и проведено обследование акватории дна и русла реки Днестр. В течение следующих двух дней к проведению работ были привлечены 14 человек личного состава, 2 единицы техники и 3 плавсредства. Всего было обследовано дно реки на площади 6500 м.кв., обследовано русло реки с помощью эхолота, устройства "Кошка" и квадрокоптера", - уточняют в ГСЧС.

Там отмечают, что 30 июня в Центр управления в чрезвычайных ситуациях в Черкассах поступило сообщение о том, что на реке Днепр, в районе развлекательного комплекса "Бочка", обнаружено тело человека.

"На место происшествия прибыли специалисты отделения поисковых водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения, которые доставили тело погибшего к берегу и передали работникам полиции", - подчеркивают спасатели.

Кроме того, 29 июня на Сумщине сотрудники ГСЧС с помощью надувной лодки изъяли тело человека из р. Вир в г. Белополье. Погибшим оказался мужчина 1975 года рождения. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняли правоохранители.

"В тот же день двое жителей Кировоградщины погибли в водоемах. Так, спасатели извлекли тело погибшего гражданина 1969 г.р. из пруда в с. Червоновершка, Компаниевской ОТГ, а из реки Великая Вись – жителя г. Малая Виска, 1975 г.р. Обстоятельства и причины гибели граждан устанавливаются", - подчеркивают в ГСЧС.

Там добавляют, что всего с начала года на водоемах страны уже утонули 533 человек, из которых 54 - дети. При этом спасено 247 человек, в том числе 42 ребенка.

Теги: #водоемы #утопленники #гсчс
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