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08:39 02.07.2021

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 90 959 человек

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В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 90 959 человек

В течение прошедших суток, 1 июля, от коронавируса в Украине вакцинировали 90 959 человек, при этом 35 472 чел. получили первую дозу вакцины, 55 487 – вторую, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"90 959 человек привито против COVID-19 за сутки 1 июля 2021. Одну дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированы - 55 487 человека", – говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

В ведомстве подчеркнули, что в течение суток работали: 572 мобильных бригад, 1 546 пунктов прививки и 22 центра вакцинации.

Отмечается, что по состоянию на 1 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек.

"С начала прививочной кампании привито 2001132 человека, из них получили 1 дозу - 2001130 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 766 483 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2767613 прививок", – сказано в сообщении. 

 

Теги: #вакцинация #украина #коронавирус
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